Pazza idea Balotelli per il Cagliari. Secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe mai scoccata l'intesa fra SuperMario e il Sion, il club svizzero che lo ha acquistato un mese fa, e mister Tramezzani starebbe già meditando di fare a meno del bomber italiano.

L'ennesimo eventuale ritorno in Italia di Balotelli stuzzica diversi club, primo fra tutti il Cagliari che potrebbe sferrare già a gennaio l'assalto all'ex numero 9 azzurro per tentare la promozione immediata in Serie A.

Per il momento è poco più di una suggestione, ma a breve l'ipotesi potrebbe concretizzarsi. Per ora, del resto, tra il Cagliari e il Sion non è stata avvita ancora alcuna trattativa ufficiale per l'ex attaccante di Inter e Milan, ma da qui a gennaio l'eventuale interesse del club rossoblù potrebbe palesarsi definitivamente. L'idea di giocare in Italia resta in cima ai desideri del diretto interessato.