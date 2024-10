E’ del sassarese Massimiliano Luiu la prima medaglia italiana ai Mondiali under 20 di atletica a Nairobi. Il 19enne portacolori della Libertas Sassari ha conquistato l’argento nel salto in alto con il primato personale di 2,17, misura ottenuta al primo tentativo. L’oro è andato all'israeliano Yonathan Kapitolnik (2,26), il bronzo al polacco Mateusz Kolodziejski (2,17).

Luiu è stato protagonista di un percorso netto con cinque salti riusciti iniziando a 2,00 per proseguire con 2,06 e 2,10, poi 2,14 e 2,17 prima di tre errori a 2,19. Si presentava in pedana con l'undicesimo accredito in base ai record personali (2,16 realizzato a metà maggio).

Luiu, 195 centimetri di statura, è cresciuto sotto la guida tecnica di Crescenzio Carboni. Un mese fa agli Europei U20 di Tallinn era stato il primo degli esclusi dalla finale con 2,13 mentre nel 2019 in maglia azzurra Luiu si era piazzato quarto da allievo a Baku, nel Festival olimpico della gioventù europea. Il 19enne sassarese ha cominciato presto con l'atletica, all'età di sette anni, praticando il mezzofondo prima di passare all'alto, ma da piccolo si è divertito anche con il ballo latino-americano.