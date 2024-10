Il Cagliari viene sconfitto per 5-2 dall'Atalanta a Bergamo, ma nonostante la pesantezza del risultato in sé, non tutto é da buttare in questo pomeriggio bergamasco.

L'Atalanta, si sa, é una grande squadra ormai e l'ha dimostrato anche quest'oggi, anche se il Cagliari ha provato a mettere in campo le sue armi, riuscendoci a tratti. Dopo il vantaggio di Muriel a inizio match c'è stato il pari di testa di Godin. Poi però i neroazzurri hanno accelerato di nuovo e prima della fine del primo tempo sono arrivati altri tre gol, di fatto chiudendo la partita. Nella ripresa il Cagliari ha provato a tornare nel match col gol di Joao Pedro, ma il gol di Lammers ha chiuso definitivamente tutti i conti.

LA CRONACA

Mister Di Francesco conferma e va avanti col suo 4-3-3, con l'esordio di Godin dal 1' e la conferma del tridente Sottil-Simeone-Joao Pedro.

A sorpresa, i rossoblù si dispongono in campo col 4-4-2, con Nadez e Sottil larghi sulle fasce e Joao Pesro al fianco di Simeone. Al 7' l'Atalanta va in vantaggio con Muriel ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Qualche secondo di controllo Var e la situazione si ribalta: gol convalidato e Atalanta in vantaggio. Al 12' Sottil si invola verso la porta, Palomino lo blocca in tempo. Al 22' gran botta di De Roon, palla che si stampa sulla traversa.

Al 24' il pareggio del Cagliari: calcio d'angolo, palla in mezzo e stacco imperioso di Diego Godin che bagna col gol il suo esordio. Al 29', però, i neroazzurri ripassano in vantaggio con Gomez che con un tiro a giro sul palo lontano beffa Cragno che non ci arriva. Al 37' la squadra di Gasperini triplica: grande azione, palla in mezzo di Gosens per un tocco sotto porta di Pasalic. Al 42' arriva anche il 4-1: Zapata brucia Godin in velocità, tiro sul secondo palo e Cragno battuto per la quarta volta. Il primo tempo finisce così.

Nella ripresa, dopo 6 minuti, l'Atalanta va vicina al quinto gol prima con Zapata poi con Muriel sulla respinta, ma Cragno è miracoloso. Al 52' il Cagliari accorcia pe distanze: Nandez fa viaggiare Lykogiannis sulla fascia sinistra, palla precisa in mezzo e tocco sotto porta di Joao Pedro che batte Sportiello. Al 55' altra azione di contropiede del Cagliari, ma il tiro di Simeone finisce fuori. Al 63' ancora Cragno che salva su Zapata, tenendo in vita i rossoblù. Al 70' si fa ancora vedere il Cagliari in attacco con il neo entrato, il deb Tramoni, che calcia di poco a lato. All'81' l'Atalanta chiude i conti con uno straordinario gol di Lammers che salta con una finta ubriacante Lykogiannis e batte Cragno. La partita si chiude così.