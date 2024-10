Il Cagliari compie un’impresa a Bergamo e vince contro l’Atalanta 1-2 nonostante dieci assenze e senza una punta di ruolo a disposizione. Dopo il vantaggio di uno scatenato Pereiro, i neroazzurri pareggiano con Palomino, ma restano in dieci anche per l’espulsione di Musso. Poi, poco dopo, ancora Pereiro consegna al Cagliari tre punti importantissimi.

LA CRONACA

Cagliari in completa emergenza con ben dieci assenti: Cragno in porta, linea difensiva a tre con Goldaniga, Lovato e Obert, sulle fasce a destra Bellanova e a sinistra Lykogiannis, Dalbert mezz’ala insieme a Deiola e Grassi, Marin dietro Gaston Pereiro, con Pavoletti out all’ultimo per un fastidio muscolare.

Avvio di gara che riflette le due forze in campo, con il Cagliari costretto a giocare in difesa e ripartenza a causa delle numerose assenze, soprattutto in attacco, senza un vero e proprio terminale offensivo. Nei primi dieci minuti l’Atalanta conclude due volte verso la porta di Cragno, ma i palloni finiscono entrambi di molto alti sopra la traversa. All’11’ traversa di Pessina, ma è fuorigioco. Il primo vero tiro in porta del match arriva al 28’ con una fucilata di Malinovskyi ben respinto da Cragno. Qualche minuto dopo ancora Atalanta in avanti ma il tiro di Pessina è contrato da Lovato. Il Cagliari si vede dalle parti di Musso attorno al 40’, tiro facile di Pereiro parato da Musso. Il primo tempo si chiude così, col punteggio di 0-0.

A inizio ripresa dopo pochi secondi Muriel va via a Lovato, mette in mezzo ma Malinovskyi è in ritardo, palla per Pasalic libero dall’altra parte ma il croato non aggancia e l’azione sfuma. Al 48’ Pessina calcia a botta sicura, ma Lykogiannis è miracoloso in scivolata a respingere in corner. Al 50’ il Cagliari va a sorpresa in vantaggio: cross di Dalbert, Grassi non la tocca, arriva Gaston Pereiro che controlla e batte Musso. Al 52’ Pereiro si invola verso l’area avversaria, Musso esce a valanga e commette fallo e viene espulso! Atalanta in dieci. Al 64’ pareggio dell’Atalanta: tiro di Zapata respinto da Cragno, arriva Palomino che di testa batte il portiere rossoblù e fa 1-1. Al 68’ ancora Cagliari in vantaggio: corsa a perdifiato di Bellanova, cross in mezzo e ancora Pereiro lucido a battere Rossi. Il risultato non cambierà più fino alla fine nonostante otto minuti di recupero!