Un primo tempo dominato dai rossoblù che vanno in vantaggio al 32’ grazie ad un autogol di Pasalic, dopo aver avuto grandi occasioni nella prima mezzora. Quasi allo scadere della prima frazione arriva l’espulsione di Ilicic che spiana la strada al successo rossoblù, sigillato dal gol di Oliva (prima rete italiana per lui) a inizio ripresa. Atalanta annichilita a casa sua e Cagliari che raggiunge proprio i bergamaschi al quarto posto con 21 punti.

LA CRONACA

Mister Maran mischia le carte e propone Oliva per Cigarini, Castro per Nandez e Cacciatore per Faragò. Ilicic-Muriel-Gomez in attacco per l’Atalanta.

Il Cagliari parte forte e al 3’ ha già la prima occasione con Simeone che si invola a tu per tu contro Gollini, ma il suo destro è respinto dal portiere neroazzurro. Al 7’ calcio d’angolo di Lykogiannis, sponda di Simeone e Joao Pedro non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. Al 21’ altra grande chance per il Cagliari che domina: palla di Lykogiannis per Joao Pedro, velo per Castro che serve in profondità Rog, ma il suo tiro è respinto da un recupero disperato di Pasalic. Al 30’ altra spettacolare azione del Cagliari che porta al tiro Joao Pedro dopo una fitta serie di passaggi, ma il tiro del brasiliano è ancora respinto da una scivolata provvidenziale di Castagne.

Al 32’ Cagliari in vantaggio: calcio di punizione di Lykogiannis, doppia deviazione e ultimo tocco decisivo di Pasalic. Al 38’ si vede l'Atalanta, botta da fuori di Gomez che prende la traversa, con Olsen che in maniera fortuita con la testa rischia l’autogol sulla respinta. A 5’ dalla fine del primo tempo l’Atalanta rimane in dieci per l’espulsione di Ilicic che reagisce con un calcione dopo un contatto con Lykogiannis e viene cacciato. Il primo tempo si chiude col Cagliari in vantaggio dopo aver dominato tutti i primi 45’.

Nell’intervallo l’Atalanta sostituisce Gomez e Castagne per Malinovskyi e Hateboer. Al 58’ raddoppio del Cagliari: Oliva in profondità per Simone che ridà la palla in mezzo all'uruguaiano che batte Gollini con un destro. I ragazzi di Maran tengono botta al ritorno dell'Atalanta che ci prova soprattutto con tiri da fuori da parte di Malinovskyi. Un Cagliari che nella ripresa non ha subito per niente il ritorno dei bergamaschi, che nel finale hanno anche fatto a meno di Muriel. all'83 Nandez fallisce il 3-0 dopo un contropiede magistrale. Assalto finale dei neroazzurri, ma il risultato non cambia.