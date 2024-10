Il ct Della Nazionale Cesare Prandelli ha convocato in azzurro Davide Astori, Michael Agazzi e Marco Sau per lo stage di Coverciano del 20 e il 21 maggio. L’incontro sarà di fondamentale importanza per le scelte che il tecnico azzurro farà in vista della Confederations Cup in programma in Brasile dal 15 al 30 giugno.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Agazzi (Cagliari), Buffon (Juventus), Marchetti (Lazio), Sirigu (Paris St. Germain);?

Difensori: Abate (Milan), Antonelli (Genoa), Astori (Cagliari), Barzagli (Juventus), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Milan), Maggio (Napoli), Ogbonna (Torino), Ranocchia (Inter);?

Centrocampisti: Aquilani (Fiorentina), Bonaventura (Atalanta), Candreva (Lazio), Cerci (Torino), De Rossi (Roma), Diamanti (Bologna), Giaccherini (Juventus), Marchisio (Juventus), Montolivo (Milan), Pirlo (Juventus), Poli (Sampdoria);?

Attaccanti: Balotelli (Milan), El Shaarawy (Milan), Gilardino (Bologna), Giovinco (Juventus), Osvaldo (Roma), Sau (Cagliari).