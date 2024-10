Una stagione calcistica 2017-2018 conclusa con un secondo posto in prima categoria, alle spalle della Polisportiva Thiesi. Un risultato che, forse, in pochi si aspettavano, ma che è stato reso possibile grazie a un intenso lavoro societario portato avanti dal Presidente Pietro Biosa assieme al Direttore Sportivo Federico Leoni.

Una rosa che ha valorizzato i giocatori locali che, ben messi in campo dall'allenatore Andrea Ruiu, ha saputo tener testa ai neroverdi di Gian Mario Rassu per buona parte del torneo.

Ora l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pozzomaggiore si prepara ad affrontare il campionato 2018-2019. Come confermato nella tarda mattinata di oggi, l'ingresso di nuovi dirigenti e la riconferma di altri ha fatto in modo che venisse raggiunto il numero per la formazione del direttivo per le stagioni 2018-2019 e 2019-2020 e la nomina delle cariche che verrà decisa domani 22 giugno, nel corso di una riunione che si terrà alle 21.00, nella sede sociale del campo sportivo.

Ma un'altra squadra potrebbe aggiungere un'altro tassello alla già positiva annata calcistica pozzomaggiorese: il Real Pozzo. Sabato 23 giugno alle 18.00, la squadra allenata da Mariano Soro affronterà, tra le mura amiche, il Deportivo Turritano, vincitore della Winter Cup Csi, nella finale di Coppa Sardegna Csi. Per i rosanero sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Coppa Csi vinta lo scorso 12 maggio.