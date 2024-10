L’Associazione Sportiva Dilettantistica Padria è al lavoro in vista della stagione calcistica 2018-2019 in seconda categoria. L’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Alessandro Mura ha promosso, tramite la Società gialloblu, una terza riunione organizzativa per definire, nel migliore dei modi, la programmazione per il prossimo campionato.

Tra i punti che saranno sicuramente messi sul tavolo, la nomina del nuovo organico dirigenziale, dopo che Riccardo Poddighe ha lasciato la guida della Società per motivi di lavoro, e la nuova guida tecnica che andrà a sostituire Santo Dominici che, lo scorso anno, ha traghettato la squadra padriese alla sospirata salvezza.

Un progetto importante, iniziato lo scorso anno, che i ragazzi intendono portare avanti per il bene della comunità e per dare un nuovo slancio all’attività sportiva a Padria. L’appuntamento è per domani 22 giugno alle 19.00, in aula consiliare.