Due ingenuità difensive costano al Cagliari la sconfitta ad Ascoli per 2-1. I rossoblù prima regalano un rigore realizzato da Dionisi per una clamorosa indecisione tra Radunovic e i due difensori centrali e poi completano la frittata con l’errore in coabitazione tra Radunovic e Barreca che regala la rete a Pedro Mendes. Il gol di Pavoletti all’85’ non serve a nulla. Altra sconfitta per il Cagliari in questo inizio di stagione.

LA CRONACA. Cagliari in campo con Radunovic in porta, Di Pardo e Carboni sulle fasce, Capradossi (che sostituisce l’infortunato Goldaniga) e Altare in mezzo, Deiola con Makoumbou e Nandez a centrocampo, Pavoletti e non Lapadula come punta centrale, con Falco e Luvumbo ai lati. L’Ascoli è pericoloso fin da subito e addirittura al 5’ va vicino al gol con un tiro deviato di Caligara che per poco beffa Radunovic. Al 7’ Altare di testa, palla fuori. Al 19’ accelerata di Falco che arriva al tiro col sinistro, ma anche a causa di un terreno di gioco disastroso, la palla gli salta male e conclude in maniera fiacca. Al 23’ Pavoletti svetta su tutti e la prende di testa, ma la sfera finisce alta sopra la porta difesa da Guarna. Al 31’ serie di rimpalli in area di rigore ascolana, ma né Pavoletti né Nandez trovano il guizzo vincente. Sul ribaltamento di fronte, errore della difesa del Cagliari, in tre non vanno sulla palla, Lungoyi si inserisce e Radunovic commette fallo da rigore che Dionisi trasforma: Ascoli in vantaggio. Rossoblù pericolosi ancora su corner, stavolta è Capradossi di testa a colpire, ma l’esito è sempre lo stesso, palla a lato. Al 45’ gran botta da fuori di Dionisi che spaventa Radunovic, palla di poco alta. Il primo tempo si chiude così con l’Ascoli in vantaggio.

Subito Cagliari in attacco nella ripresa con Nandez che dopo pochi secondi ha la palla del pareggio ma la spreca con un controllo di palla errato. Al 61’ sponda di Pavoletti fuori per Falco che prende la mira ma il suo tiro a giro col sinistro 3 fuori dallo specchio della porta difeso da Guarna. Al 66’ dentro Lapadula e Millico, fuori Falco e Di Pardo. Al 69’ Luvumbo dentro per Pavoletti che non arriva per un soffio all’appuntamento col gol. Al 75’ fuori Deiola e Carboni, dentro Rog e Barreca. All’81’ altro svarione difensivo del Cagliari e Pedro Mendes punisce ancora una volta i rossoblù: 2-0 per l’Ascoli. All’85’ il Cagliari accorcia le distanze con Pavoletti che approfitta anche lui di un errore del portiere segnando a porta vuota. Rossoblù che si gettano in avanti alla ricerca del pareggio e con Capradossi all’86’ non ci vanno neanche troppo lontano, stavolta Guarna è attento. Al 92’ Nandez dentro per Rog, colpo di testa in tuffo del croato e Guarna para! Al 95’ i bianconeri restano in dieci per l’espulsione di Falasco. Al 96’ ancora Altare di testa per l’ultimo tentativo disperato, ma il difensore non trova la porta. È l’ultima chance del match, vince l’Ascoli.