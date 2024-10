Un nuovo momento di difficoltà per Fabio Aru che non sarà al via della Volta a Catalunya.

Il corridore sardo della UAE Team Emirates dovrà operarsi a una gamba e questo lo costringerà a saltare anche il Giro d'Italia 2019.

Non è ancora terminato il periodo buio per il ciclista di Villacidro, ultimamente alle prese con diversi problemi fisici. Gli ultimi esami effettuati hanno rilevato una costrizione dell'arteria iliaca della gamba sinistra che impedisce un corretto afflusso di sangue durante gli sforzi più intensi: un problema che colpisce diversi ciclisti.

Nei prossimi giorni Aru si sottoporrà a un intervento di angioplastica presso il Nuovo Ospedale di Prato, in seguito al quale dovrà osservare un mese di riposo assoluto: in casi come questi i tempi del rientro in gruppo sono stimati tra i tre e i quattro mesi.