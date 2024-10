Il nome di Fabio Aru, a sorpresa, non è fra quelli dei 14 convocati della Nazionale italiana ai mondiali di ciclismo che si correranno a Richmond, negli USA, dal 20 al 27 settembre.

"Sarà un mondiale di difficile interpretazione, con molti candidati alla vittoria, e potrebbe decidersi negli ultimi metri." spiega il c.t. azzurro Davide Cassani giustificando l'assenza del corridore di Villacidro "Il circuito di Richmond presenta strappi finali molto particolari: sarà una prova per velocisti moderni."

I 14 pre-convocati diventeranno 11 a partire da giovedì (9 titolari e 2 riserve).

“Ho scelto i corridori rapportando le loro caratteristiche a quelle del percorso di Richmond, che per la prova in linea è facile dal punto di vista altimetrico, ma non di quello della superficie, comprendente anche dei tratti stretti eccon pavè” ha spiegato Cassani.

I nomi dei convocati sono i seguenti: Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Daniele Bennati, Manuel Quinziato, Matteo Trentin, Fabio Felline, Daniel Oss, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Jacopo Guarnieri, Kristian Sbaragli, Salvatore Puccio, Alessandro De Marchi e Sonny Colbrelli.