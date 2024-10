«Un immenso grazie alla Farmacia Arbatax: oggi ci ha consegnato un nuovo defibrillatore.

Con due apparecchiature nuove (sempre disponibili in palestra) e ben otto operatori abilitati BLS-D ci sentiamo di rispettare non solo gli obblighi legge bensì tutti i nostri tesserati». Con questo messaggio la società de Le Torri volley di Tortolì, presieduta da Stefano Fara, annunciano, tramite i social, l’arrivo in palestra di un nuovo defibrillatore.

L’apparecchio è stato donato dalla Farmacia di Arbatax e consegnato dalla farmacista Emilia Serra. Nella società sportiva sono otto gli operatori che hanno svolto il corso e ottenuto l’abilitazione BLS-D necessaria per poter utilizzare l’apparecchio.