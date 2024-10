È stato Antonio Murruzzu il grande protagonista della tre-giorni di salto a ostacoli organizzata al centro di equitazione della Soe, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Oristano, valida come tappa del Trofeo dei Nuraghi - Memorial Guido Bonsignore, Carlo Schirru e Anna Dina Cozzoli.

Il cavaliere di Oristano si è portato a acasa il Gran Premio, riservato a cavalli di 7 anni. Al secondo posto Andrea Guspini.

La manifestazione, inserita nel programma ufficiale di Oristano Città europea dello sport, era valida anche come tappa del progetto Sport Fise.

Nella categoria 130, riservata a cavalli di 6 anni, ha vinto Enrico Carcangiu mentre in quella GP giovani 135 primo posto per Emanuele Lampis, allievo di Paolo Rosas, istruttore della Soe.

“Siamo pienamente soddisfatti – ha dichiarato Giorgio Abia, dirigente della Società oristanese di equitazione -. La data non ci aiutava, ma nonostante tutto abbiamo avuto un ottimo riscontro”.

Giudizi positivi anche per il campo di gara: “Il migliore in tutta la Sardegna - ha detto Antonio Murruzzu -. Vincere qui, nella città dove sono nato, è speciale”.

Grande curiosità ha suscitato la presenza di due ragazze, figlie dello sceicco Al Thani che hanno vinto le loro le categoria di riferimento. Il loro istruttore è Francesco Iriu, figlio dell'ex cumpoidori Chicco Iriu e impegnato nell’attività federale in una scuola di Olbia: “Per me è stato un onore falle esordire in questo campo di gara”, queste le sue parole.