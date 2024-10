Angelo Tarantini è il cutman dell’anno. Il prestigioso riconoscimento, un’Oscar delle arti marziali miste, è stato attributio al coach sassarese dalla Immaf, la federazione internazionale che regola le Mma a livello mondiale.

Un risultato storico per lo sport isolano e per lo stesso Tarantini, arrivato in Bahrain in occasione dei mondiali di Mma, la federazione internazionale ha organizzato gli Mma Awards, manifestazione che premia i migliori esponenti al mondo del 2018 tra atleti, coach, arbitri e cutman della disciplina.