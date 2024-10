Il velista Andrea Mura è stato accolto nella sala consiliare del Comune di Cagliari dal presidente del consiglio comunale, Guido Portoghese, e dal sindaco, Massimo Zedda.

Gli è stato consegnato un riconoscimento per “le straordinarie imprese sportive e per il costante impegno a favore dei più deboli”.

Andrea Mura è imbattuto sino ad oggi nelle regate oceaniche a cui partecipato: dal 2010 ha inanellato una serie di successi nelle gare in solitario più importanti e difficili, la Route du Rhum 2010, la Twostar 2012, la Quebec-St Malò 2012, la Ostar 2013, la Route du Rhum 2014 ed ancora la Ostar 2017.

Ma grande è anche il suo impegno per iniziative di carattere sociale: ambasciatore dell’Unicef, ha da sempre speso il proprio tempo per avvicinare i più giovani alla pratica della vela, soprattutto quelli più svantaggiati (suo è l’impegno anche per la Vela Solidale Sardegna).

“È sempre un onore - dichiara Andrea - ottenere il riconoscimento dalla propria città per le imprese compiute che hanno portato alto il nome della regione e della propria nazione”.