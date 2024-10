Seconda espulsione (cinque i gialli totali) in appena sei partite in Serie A rimediata ieri dal difensore del Cagliari Andrea Carboni.

Il giovane, classe 2001, dopo un ottimo esordio ha "macchiato" la sua esperienza fra i professionisti con due rossi per doppia ammonizione in poche giornate. Ieri, in occasione della partita pareggiata 1-1 col Sassuolo, ha lasciato i suoi in dieci per tutta la ripresa.

Parole di incoraggiamento, alla fine dell'incontro, parole di incoraggiamento per lui da parte del capitano Ceppitelli: "Andrea è un giovane bravissimo - ha commentato il compagno di squadra -, ci stanno gli errori e glieli facciamo commettere. Per me deve rimanere tranquillo, perché crescerà e diventerà un grande giocatore".