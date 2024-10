La Torres cerca riscatto al Vanni Sanna dopo il pesante stop rimediato a Carrara. Fra le mura amiche la possibilità di riprendere la marcia e confermare quanto di buono fatto in stagione. Di fronte il Sestri Levante, invischiato nella lotta per non retrocedere. I liguri stazionano al 17esimo posto, con 22 punti, e inseguono la quindicesima posizione, distante tre, che garantirebbe loro di uscire dalla zona playout. Una partita delicata per la squadra di Alfonso Greco, non tanto per il peso specifico dell’avversario, quanto per la valutazione del contraccolpo psicologico che una sconfitta come quella in Toscana potrebbe aver avuto sui giocatori. Importante, quindi, sarà la risposta degli uomini in campo.

Allo Stadio dei Marmi è mancato Fischnaller, che oggi torna dal primo minuto. Il centravanti altoatesino è imprescindibile per il tecnico rossoblù, che conta sui suoi gol e sulle sue qualità: dieci le reti a referto in stagione, che lo qualificano come terzo cannoniere del girone. Di vitale importanza sarà anche ritrovare la solidità difensiva, ultimamente smarrita, e per farlo ci sarà bisogno dell’apporto di tutta la squadra: nelle ultime uscite i reparti sono parsi infatti un po’ sfilacciati, e hanno esposto la retroguardia a pericolose ripartenze. Come detto alla vigilia, da oggi la Torres dovrà fare la corsa su sé stessa: il Cesena, vittorioso ieri in una partita inaspettatamente complicata con la Fermana, dista 9 punti (con una gara in più), mentre il Perugia terzo è inciampato in casa col Rimini, fermandosi al pareggio, e i sassaresi potrebbero quindi allungare a +10.

Una situazione di classifica che certo non dispiace ai torresini, ma che in mancanza di attuali competitor dovranno trovare le motivazioni sul campo, per poi fare i conti fra qualche settimana, quando si delineerà più chiaramente la corsa al vertice. E così Alfonso Greco si affida ai suoi fedelissimi: nessuna novità in difesa, dove Zaccagno presidia i pali e Idda, Antonelli e Dametto comandano la linea difensiva. Sulla fascia destra torna Liviero, a discapito di Zambataro, a sinistra ancora Zecca. In mezzo al campo Mastinu e Giorico, mentre davanti il classico tridente rossoblù con Ruocco, Scotto e Fischnaller.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Idda (58' Fabriani), Antonelli, Dametto, Zecca (84' Sanat), Mastinu (58' Cester), Giorico, Liviero, Ruocco (58' Diakité), Scotto (68' Goglino), Fischnaller. Allenatore: Alfonso Greco. A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna Fabriani, Siniega, Zambataro, Masala, Lora, Verduci, Nunziatini, Cester, Sanat, Goglino, Diakité.

Sestri Levante (4-3-1-2): Anacoura, Podda, Pane, Oliana, Regini, Sandri (89' Troiano), Fossati (68' Gala), Parlanti, Candiano (73' Reggio Garibaldi), Forte (90' Grosso), Omoregbe (72' Margiotta). Allenatore: Enrico Barillari. A disposizione: Balducci, Raspa, Troiano, Andreis, Schirru, Gala, Grosso, Margiotta, Matteucci, Reggio Garibaldi, Clemenza.

Arbitro: Domenico Leone, Sez. di Barletta.

PRIMO TEMPO

Ai rossoblù la prima palla del match. Punizione da posizione interessante per la Torres, al 2’: Giorico pennella per Antonelli che però è impreciso nella sponda di testa, Anacoura fa sua la palla. Al 4’ potenziale occasione per i padroni di casa: un campanile si alza in area e Scotto, libero dalla marcatura, manca l’appuntamento con la sfera. Spinge come di consueto la Torres, in questa fase iniziale, il Sestri attende nella propria metacampo. All’8’ è ancora il capitano sassarese pericoloso, con una bella girata in area a cui però non riesce a imprimere forza né angolatura, l’estremo difensore ligure non ha problemi. Dieci sul cronometro, ancora Torres: Fischnaller scappa sulla sinistra e mette in area un cross potente che viene però respinto in corner da Anacoura. Al 14’ un’altra chance per Scotto: su un bel lancio di Idda, Fischnaller controlla splendidamente in area e dopo aver scambiato con Ruocco serve il numero 9 che calcia al volo ma manda alto sopra la traversa. Ottimo avvio dei rossoblù.

Al quarto d’ora arriva la prima conclusione degli ospiti, con una spizzata di testa sugli sviluppi di un calcio da fermo, ma la sfera sorvola abbondantemente la porta difesa da Zaccagno. Continuano a premere i sardi, sospinti dal pubblico di casa, quando siamo a metà del primo tempo; da segnalare un paio di giocate: prima un elegante disimpegno difensivo di Antonelli, poi una deliziosa “ruleta” a centrocampo di Giorico, entrambi strappano gli applausi dagli spalti. Al 25’ arriva il primo giallo del match: Giorico viene sanzionato per un intervento su Parlanti. Sugli sviluppi del calcio di punizione Zaccagno legge un po’ male la traiettoria ed è costretto a concedere l’angolo. Sugli sviluppi dell’azione il Sestri Levante sciupa una clamorosa occasione: il cross dalla bandierina viene respinto ma la sfera torna nelle disponibilità dei liguri, altro traversone in area, spizzata di testa e palla che raggiunge Parlanti libero sul secondo palo, ma da due passi non riesce a correggere in rete concludendo al lato.

Al 29’ ancora Sestri Levante: Omoregbe riesce ad andar via e da posizione defilata conclude in diagonale, ma Zaccagno si distende e scongiura il vantaggio ospite. Torres un po’ passiva adesso, per i sestresi due ottime chance in pochi secondi. Ancora un giallo per i sassaresi: Idda cintura un avversario interrompendone l’azione, ammonito. Al 35’ ci prova Mastinu, dopo un bel servizio di Fischnaller, ma la conclusione dal limite del numero 21 termina alta. Al 38’ Candiano strattona Scotto al limite dell’area e viene ammonito, ghiotta punizione per i rossoblù. La battuta di Mastinu si infrange sulla barriera. Al 42’ calcio di rigore per il Sestri Levante: Contatto Mastinu-Podda dentro l’area, Leone non ha dubbi e assegna il penalty al Sestri Levante, ma il fallo sembrava essere avvenuto fuori dall’area. Dal dischetto Pane. Il difensore calcia centrale e supera Zaccagno, vantaggio ospite. Il finale di primo tempo sfila via senza particolari occasioni da segnalare. Le squadre vanno agli spogliatoi sul risultato di 0-1.

La Torres è sotto all’intervallo. Dopo un buon avvio i sassaresi arretrano il baricentro e concedono metri ai liguri, che dopo aver creato un paio di ottime occasioni trovano il gol del vantaggio su calcio di rigore. Rossoblù troppo leziosi negli ultimi metri, nonostante il dominio del possesso faticano a creare occasioni limpide e alla fine vengono puniti. Da rodare anche la fase difensiva, ancora incerta in più frangenti. Nella ripresa servirà una reazione di squadra per ribaltare le sorti della gara.

SECONDO TEMPO

Riprende il match col possesso per il Sestri Levante. La Torres ritorna a spingere sin dai primi minuti della ripresa, i rossoblù vogliono subito raddrizzare la gara. Bello scambio Ruocco-Fischnaller al 51’, la conclusione del centravanti viene murata dalla difesa, calcio d’angolo. Sul corner di Giorico incorna Dametto che però colpisce debolmente. Cartellino giallo per Mastinu al 53’, dopo aver rifilato un calcione a Omoregbe che lo aveva saltato. Primi movimenti sulle panchine, Alfonso Greco si appresta a effettuare un triplo cambio. Ecco le sostituzioni: al 58’ escono Ruocco, Mastinu e Idda, dentro Diakité, Cester e Fabriani. Grande occasione per i sardi al 61’: su un tiro dalla bandierina svetta Diakité che però conclude centralmente e trova la respinta di Anacoura. Al 62’ Liviero sanzionato col giallo per un fallo tattico su Podda. Nervosismo adesso in campo: dopo un mancato giallo del direttore di gara vigorose proteste dalla panchina, Leone allontana due esponenti dello staff di Greco. Al 68’ è il momento di Goglino, gli lascia il campo Scotto. Cambio anche per il Sestri: Gala entra al posto di Fossati.

Partita che si sta lentamente incanalando in binari favorevoli agli ospiti: gioco costantemente spezzato e molto nervosismo in campo. I sassaresi, poco lucidi, non trovano il guizzo per scardinare la retroguardia sestrese. Al 71’ ci prova Fischnaller di testa, ma la sfera termina comoda fra le mani del portiere ospite. Su un cross di Liviero stacco di Zecca indirizzato verso la porta di Anacoura, ma Oliana fa da scudo e respinge la conclusione. Doppio cambio per i liguri: Margiotta e Reggio Garibaldi al posto di Omoregbe e Candiano. Al 74’ anche Podda rimedia un cartellino giallo. Pressione al massimo da parte dei padroni di casa, quando siamo entrati nell’ultimo quarto d’ora, si gioca su una sola metacampo. Col passare del tempo aumenta però la sfiducia in campo e sugli spalti. Greco si gioca le ultime carte dalla panchina: all’84’ entra Sanat al posto di Zecca, Torres a trazione ultra-offensiva per questi ultimi minuti di gioco. Fabriani rimedia un giallo per simulazione all’86’. Ultimi sforzi dei padroni di casa per trovare quantomeno il pareggio.

Il Sestri spende gli ultimi due cambi all’89’: Troiano e Grosso per Sandri e Forte. Sono 5 i minuti di recupero assegnati dal direttore di gara. Al 91’ il Sestri sfiora un rocambolesco autogol, ma si salva in corner. Clamoroso sugli sviluppi del calcio d’angolo: Diakité stacca di testa e Fischnaller a pochi centimetri dalla porta, appostato sul secondo palo, non riesce a correggere in rete, respingendo di fatto il pallone. Ultimi secondi, calcio di punizione per i rossoblù: della battuta si incarica Liviero. Cross del 7, Diakité sfiora soltanto e l'arbitro decreta la fine del match. Altra pesante battuta d'arresto per i sassaresi, al terzo ko in quattro partite. Col Cesena ormai in fuga per Scotto e compagni la priorità sarà adesso guardarsi le spalle. Una Torres scarica di energie mentali e fisiche sta attraversando la fase più complicata della stagione, servirà risalire rapidamente la china per tenere il secondo posto.