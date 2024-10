Il 14 settembre 2015 la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha concesso l’agibilità parziale dello stadio di Nuoro "Franco Frogheri" (limitata alla tribuna) fino a domenica 15 novembre 2015 ponendo quale condizione per una proroga che entro quella data fossero eseguiti una serie di lavori e collocati taluni allestimenti ritenuti indispensabili per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Al fine di comprovare tali adempimenti – si legge in una nota stampa della Questura - il Comune avrebbe dovuto produrre apposita documentazione cui sarebbe seguito sopralluogo da parte della commissione. Quest’ultima è stata convocata martedì 10 novembre ma nessuna documentazione è stata prodotta in quella circostanza e pertanto a partire da lunedì 16 lo stadio sarà privo di agibilità per disputare la partita con la presenza di pubblico”.

Il Questore di Nuoro Paolo Fassari afferma che “anche nel caso in cui fosse richiesto un nuovo giudizio alla Commissione nella prossima settimana, indicando con appositi documenti quali opere siano state realizzate e a quali delle 23 prescrizioni si sia dato corso (in particolare quella destinate al settore ospiti, dove fino a questo momento non è stata collocata la rete antilancio), appare evidente che qualsiasi tipo di valutazione da parte del consesso perverrebbe cronologicamente a ridosso dell’incontro con la Torres e, pertanto, non consentirebbe all’Autorità di Pubblica Sicurezza di pianificare e attuare il complesso dispositivo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica che la presenza della tifoseria ospite imporrebbe e che vedrebbe coinvolte, insieme alla forze di polizia, enti ed istituzioni locali”.

L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive nella seduta dell’11 novembre ha inserito la partita Nuorese - Torres nell’elenco della gare per le quali è stato rivolta all’Autorità di Pubblica Sicurezza la misura “sensibilizzazione all’adozione di idonee misure organizzative”.