Riparte la stagione dell’Amatori Rugby Alghero. La società del presidente Franco Badessi, presenta diverse novità.

Intanto, dopo l’amara retrocessione dalla Serie A2 alla B, la volontà è quella di fare una stagione nella quale si punti subito a far bene cominciando dal settore giovanile, vero serbatoio della prima squadra. In questo senso la prima novità è il raggiungimento dell’accordo tecnico federale con l’Alguerugby, società del presidente Giovanni Delrio che con i suoi ragazzi ha disputato i campionati regionali in varie categorie. Le due realtà della palla ovale algherese lavoreranno insieme per la crescita e il rilancio di tutti i settori giovanili. Una mancanza che era necessario colmare, che ha comportato diversi punti di penalizzazione alla massima formazione.

L’Amatori riparte dunque dalla base per costruire la nuova annata. Altro punto importante il ritorno di Marco Anversa nella doppia veste di allenatore/giocatore. L’apertura di Viadana con trascorsi in Top Ten, dove ha vinto anche uno scudetto, presenze in Heineken Cup così come in Nazionale A e svariate convocazioni con le nazionali giovanili, è reduce da due stagioni al Capoterra dove ha ottenuto il titolo di miglior marcatore della A2 in entrambe le stagioni. Oltre a questo importante ruolo di guida della panchina giallo nera, Anversa collaborerà con l’attività di tutto il settore giovanile.

“Sono contento di essere ritornato nella grande famiglia dell’Amatori Rugby Alghero con questo importante ruolo, dopo aver già vestito questa maglia in due stagioni, 2003/2004 e 2011/2012”. Queste le prime dichiarazioni di Anversa che continua: “ Qui ritroverò tanti vecchi amici e soprattutto un gruppo di talentuosi giovani con i quali cominciare un progetto importante e ambizioso”. Intanto l’inizio della preparazione atletica, agli ordini del nuovo allenatore Anversa, comincerà il prossimo 20 Agosto.

Nel frattempo la società sta lavorando sul fronte mercato e si attende ora di conoscere conferme e nuovi arrivi.