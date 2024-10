Al via mercoledì 20 Agosto la nuova stagione dell’Amatori Rugby Alghero.

I primi a scendere in campo per la preparazione atletica, agli ordini del neo allenatore e giocatore Marco Anversa, sono stati i componenti del nutrito gruppo locale.

A questo, dal prossimo 2 settembre, si aggregheranno i nuovi acquisti. La società è sempre a lavoro sul mercato ma intanto comunica di aver chiuso due importanti accordi che porteranno in giallo nero, la II linea americana, Christian Ostberg, giovane promessa della palla ovale a stelle e strisce, reduce dagli ultimi mondiali Under 20 in Sudafrica. Oltre lui, per la stagione 2014/2015, vestirà la maglia dell’Amatori il forte Gianfranco Sainas, III linea d’esperienza proveniente dal Capoterra. Dunque ci si prepara in vista del campionato di Serie B che prenderà il via il prossimo 5 Ottobre quando il XV algherese dovrà andare a esordire in casa del Rugby Parabiago.

Intanto ci sono da segnalare alcune novità proprio nell’organico della società, guidata dal presidente Franco Badessi. Allo storico gruppo che da sempre porta avanti l’attività dell’Amatori, si sono aggiunti Giuseppe Usai, Graziano Camboni e Massimo Macioccu, quest’ultimo divide con Alessandro Pesapane la carica di vice presidente. Inoltre, la stessa dirigenza ha deciso di dotarsi della figura dell’ addetto stampa, la giornalista pubblicista Dolores Serra, che si occuperà di informare su tutta l’attività non solo della prima squadra ma anche del settore giovanile che è interessato da un forte progetto di rilancio grazie all’accordo tecnico-federale con l’Alguerugby.