La Dinamo Banco di Sardegna continua nella sua opera di allestimento della squadra. Nella giornata odierna, la Società guidata dal Presidente Stefano Sardara, ha annunciato la firma americano Rashawn Thomas.

Nato ad Oklahoma City, classe 1994, è un’ala forte da 203 centimetri per 104 chilogrammi. Come specificato dalla compagine biancoblu, si tratta di un «Giocatore atletico, energico e reattivo, ha grandi doti - con un grande potenziale in costante crescita - nel tiro piazzato e nelle giocate fronte a canestro: caratteristiche che ne fanno un tassello fondamentale nella pattuglia di coach Esposito»