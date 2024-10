Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Cagliari esce ko anche dal match di ieri contro il Verona, quarto in classifica.

E’ Toni a far passare la propria squadra in vantaggio con un gol su calcio d’angolo all’8’ del primo tempo.

Nella ripresa, al 12’, i veneti raddoppiano con Jankovic, mentre il gol rossoblù arriva al 45’ con Daniele Conti.

“Ho visto una reazione – ha affermato Lopez al temine della partita -, siamo stati in partita sino alla fine. La squadra ha dato tutto, è viva. Siamo arrivati al tiro diverse volte, abbiamo avuto una buona occasione con Avelar, e poi è arrivato il gol di Conti. Il gol del Verona, dopo nemmeno otto minuti, ha indirizzato la partita come volevano i nostri avversari, che sono bravi nelle ripartenze: non è semplice andare sempre a rincorrere. Ma anche dopo il secondo gol la squadra non è crollata, ha continuato a lottare e questa era una delle risposte che chiedevo alla vigilia".

