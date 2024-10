Cagliari-Fiorentina non è una partita qualunque per i tifosi di entrambe le parti. Quello fra viola e rossoblu è un incontro che porta con sé un forte carico di emozioni e ricordi legati, dal 4 marzo 2018, alla figura di Davide Astori.

Il difensore bergamasco, morto per arresto cardiaco in quel giorno di due primavere fa, ha legato il proprio nome e la propria carriera proprio alle maglie di Cagliari e Fiorentina i cui supporter e giocatori non lo hanno mai dimenticato tributandogli il dovuto omaggio ogniqualvolta si presenta l'occasione.

Giovanni Simeone, in particolare, condivise con Davide la sua ultima e drammatica stagione in maglia viola. Il talentuoso attaccante argentino è poi passato al Cagliari lo scorso agosto e oggi, proprio in occasione del match di campionato vinto 5-2 dai sardi, si è sentito doppiamente chiamato in causa.

Alla vigilia il Cholito aveva ricordato il compagno scomparso con un commosso post su Instagram: "Sicuramente sarà la tua partita - ha scritto Simeone -, la tua preferita. E da lassù ci osserverai, a modo tuo: ogni giocata, ogni movimento, ogni sorriso di questi 90 minuti che saranno speciali perché Cagliari- Fiorentina sarà per sempre la tua partita. E speciale, per 1000 motivi, lo sarà anche per me. Sarà come giocare ancora una volta al tuo fianco. Capitano".

Così, quando Simeone ha messo a segno il 3-0 al 34', la sua esultanza si è sciolta nelle lacrime di un ricordo che accompagna e inorgoglisce tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere Davide Astori.