In una settimana che sarà contraddistinta dallo stop forzato Martedì e Mercoledì considerato che gioca la Serie A TIM, si disputa l’ultima giornata del campionato All Star Cup di AT League. Ancora molti i verdetti da scrivere in attesa dei Quarti di Finale che saranno sorteggiati nella giornata di domani.

Partiamo dalle squadre già qualificate o quasi: a Ichnos Calcio Pirri, I Guardiani, e Brancaleone 2011 rispettivamente nel Girone C D e A, basta un pareggio per staccare il pass. Da seguire con attenzione proprio nel Girone A la lotta a distanza tra Real Karalis e Red Blue.

Nel raggruppamento B lo Sporting proverà a fare il miracolo ma non sarà facile perché alla United basta il pareggio per qualificarsi contro la capolista Real Pauli. Nel Girone C, Ichnusa Team per quanto ancora a zero punti ci crede con tre partite da giocare. E nel Girone D è lotta tra CFC Team e Casteddu FC.