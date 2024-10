La redazione di Sardegna Live ha contattato in ESCLUSIVA l’ex centrocampista del Cagliari Alessandro Budel, recentemente svincolatosi dalla Pro Vercelli (dov’era capitano) in Serie B, in attesa di trovare una nuova squadra (si parla di Catania in Lega Pro).

Il calciatore è tornato sulla sua esperienza di quasi tre anni in rossoblu. Ecco le sue parole: “A Cagliari sono stati tre anni bellissimi. Dopo Brescia, dove ho passato più tempo e dove ero più maturo, è stata la mia esperienza più importante. L’avventura in Sardegna mi ha aiutato ad diventare un giocatore vero, mi sono affermato giocando quasi 90 partite in tre anni, in una squadra con dei bravissimi ragazzi e con una serie di grandi giocatori con cui confrontarmi. Ho sicuramente un ottimo ricordo, sono stato veramente bene con tutti. C’erano poi stati dei problemi col presidente Cellino e non era finita benissimo. Quei problemi non erano dipesi da me, erano successe delle cose che ora non è meglio rivangare (la famosa questione Marchini-Foggi, ndr). Io sarei rimasto molto volentieri, non si può certo dire che si vive male a Cagliari. Purtroppo nel calcio succedono delle cose che non dipendono da noi. Io nella mia carriera sarei anche potuto essere un po’ più finto e magari le cose sarebbero andate in una maniera diversa, ma ho sempre cercato di avere un’integrità morale che non sempre porta benefici. Quello che potevo fare l’ho fatto e sono fiero di quel che ho fatto”.