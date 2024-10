Ha preso il via questa mattina la 16esima edizione dei Sardinia Open-Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo mondiale di categoria Itf1, unico in Italia e tra i migliori dieci del mondo.

Sono 121 gli atleti, provenienti da 41 nazioni, che si affronteranno sui campi in green set di Maria Pia, ad Alghero.

Per la prima volta in Sardegna anche giocatori delle Isole Hawai e del Guatemala, con quaranta nazioni complessivamente rappresentate.

Sia nel tabellone maschile, sia in quello femminile, saranno presenti otto dei dieci migliori giocatori al mondo capeggiati rispettivamente dai numeri 2 delle classifiche mondiali, il francese Stephane Houdet e l'olandese Aniek Van Koot. In campo, oltre settantacinque giocatori stranieri ed oltre quaranta italiani. Grande curiosità tra gli appassionati nel vedere la nuova sedia da gioco della testa di serie numero 1 Houdet, che ha rivoluzionato il modo giocare stando in ginocchio invece che seduto sulla carrozzina.

A tenere alta la bandiera della Sardegna ci proveranno Luca Arca, Mario Cabras (al suo esordio in un torneo in Sardegna), Marianna Lauro, Marco Cossu, Piergiuseppe Vacca ed Alberto Corradi.

La manifestazione andrà in diretta nelle giornate di venerdì 25 (semifinali) e sabato 26 settembre (finali) dalle 10, su canale 879 della piattaforma satellitare 879, sul canale del digitale terrestre Catalan TV, in diretta mondiale streaming, sul sito ufficiale del Sardinia Open e sui siti internet del network IsolaMedia, ed in differita su SuperTennis Tv, la televisione della Federazione Italiana Tennis.