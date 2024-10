Sugli spalti del “Vanni Sanna” la stagione calcistica 2014-2015 sarà senza bevande alcoliche, superalcoliche e quelle contenute in bottiglie di vetro o in lattine. Lo stabilisce l'ordinanza del sindaco di Sassari, Nicola Sanna, emanata ieri su richiesta della Questura sassarese che ha chiesto l'applicazione del divieto in modo permanente.

La prescrizione sarà quindi in vigore per tutti gli incontri ufficiali della Sef Torres 1903, programmati nell'arco dell'intera stagione calcistica, comprese le giornate di anticipo, posticipo e qualunque altra data stabilita in calendario.

L'ordinanza così, per ragioni di sicurezza pubblica, vieta ai titolari degli esercizi pubblici e degli esercizi commerciali interni al “Vanni Sanna” la somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori. Vieta, inoltre, la vendita di bevende di qualsiasi natura contenute in bottiglie di vetro e lattine. Infine, è vietato a chiunque introdurre nell'area della manifestazione questo tipo di bevande sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche a titolo gratuito.