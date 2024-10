Questa sera, prima della sfida di Basketball Champions League, il PalaSerradimigni renderà omaggio al giocatore dei Lakers Kobe Bryant, tragicamente scomparso due giorni fa insieme a sua figlia Gianna. Prima della palla a due del Game 13 contro i greci del Hapoel Holon, sul cubo sarà trasmesso un video tributo al numero 24 realizzato da Dinamo Tv. Per l’occasione i giocatori indosseranno delle sovramaglie celebrative della indimenticata leggenda Nba, che ha mosso i primi passi cestistici in Italia.

La Basketball Champions League ha predisposto che su tutti i campi venga osservato un minuto di silenzio; l’invito a tifosi e appassionati che questa sera assisteranno alla sfida di coppa è di portare qualcosa di giallo e viola, per partecipare attivamente al tributo a Kobe.

Il mondo dello sport si è unito in ogni angolo del globo dal dolore per la perdita di una leggenda del basket e un uomo simbolo a 360 gradi. In questi giorni il Black Mamba sarà celebrato su tutti i campi di gioco.