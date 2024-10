Lasciato ormai alle spalle il derby perso, la Futsal Alghero ritorna al Pala Corbia per la sfida con il Maroso Gonnosnò.

Una sfida, in programma sabato 11 maggio alle 16.00 al Pala Corbia, che anticipa i play-off di serie C2, nei quali i giallorossi di mister Cossu affronteranno la quinta classificata del girone A.

Un buon test in vista degli spareggi promozione che partiranno il sabato successivo e che vedranno gli algheresi giocare davanti ai propri tifosi. Ma anche una buona occasione per cercare di chiudere il campionato con il miglior attacco del girone (sinora 139 gol realizzati in 23 partite).