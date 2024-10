Domani 17 novembre alle 16.30, La Futsal Alghero se la vedrà al Pala Corbia, con il Budoni, tra le favorite per la vittoria finale del campionato. Un impegno importante al quale i ragazzi di Fabio Cossu arrivano forti delle due vittorie consecutive contro Futsal Sassari e Uras, l’ultima ottenuta in trasferta.

Avversario ostico il Budoni che, nella precedente stagione ha sfiorato la promozione in C1, perdendo la finale play-off contro il C’è Chi Ciak. Galluresi che arrivano ad Alghero con gli stessi punti dei giallorossi, reduci dal ko contro la capolista Ales.

«Andremo ad affrontare una squadra molto tecnica e comunque con esperienza per queste categorie. Ci siamo preparati al meglio in settimana e cercheremo di giocare come sappiamo fare. L’invito ai nostri tifosi e simpatizzanti è di essere numerosi al Palazzetto» ha dichiarato l’allenatore giallorosso Fabio Cossu, che è tornato sulla vittoria di Uras e su questo inizio di stagione. «Abbiamo affrontato una squadra tecnica e forse contro formazioni di questo tipo riusciamo a dare il meglio di noi – ha aggiunto-. Stiamo lavorando bene e il livello di apprendimento dei ragazzi è sempre maggiore. Ci stiamo concentrando sullo spazio/tempo, i giocatori devono sempre sapere cosa fare nelle varie situazioni, riducendo sempre più i tempi decisionali».