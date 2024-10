Una piccola arena sportiva è stata allestita al Lido, fronte Bahia Beach Club. A metterla in piedi la Futsal Alghero, società cittadina di calcio a 5, che ha organizzato gli Alguer Games.

Questa settimana l’evento sportivo entra nel vivo: da oggi, mercoledì 29 luglio, al via il torneo 2 vs 2, con finale in programma sabato 1° agosto. Il sabato successivo, l’8 agosto dunque, si terrà il torneo Teqball, un incrocio tra calcio e ping pong che piace tanto ai calciatori, che potranno sfidarsi tra scambi e palleggi acrobatici sul tavolo curvo.

Domenica 9 agosto, infine, ci sarà la sfida dei portieri.

Per informazioni e per iscriversi ai tornei si possono contattare i numeri 349 7804695 e 342 0905245, anche via Whatsapp.

Nei giorni scorsi sono stati i giovani dell’Alghero Calcio a sfidarsi nel campetto allestito nella spiaggia del Lido. L’evento sportivo, che sta riscuotendo successo, gode del patrocinio di Comune e Fondazione Alghero.