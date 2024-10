In seguito ai fatti verificatisi in occasione dell’incontro di calcio, seconda categoria, disputato lo scorso 29 aprile a Senorbì, il Questore di Cagliari Dr. Danilo Gagliardi, ha proceduto all’adozione di un provvedimento di DASPO a carico di Salvatore Erriu, calciatore del Gerrei che durante la partita, a seguito della convalida di una rete per la squadra avversaria, ha aggredito l’arbitro con una violenta spinta facendolo cadere a terra.

Il giocatore si era poi avventato sull’arbitro a terra stringendogli il collo con entrambe le mani tanto da fargli mancare il respiro.

Gli accertamenti svolti da personale della D.I.G.O.S. hanno permesso la ricostruzione dei fatti avvenuti. Tale comportamento ha determinato l’adozione del provvedimento di DASPO per la durata di tre anni a carico del calciatore.