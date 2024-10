Se ne va un altro degli eroi dello scudetto del Cagliari del 1970. E' scomparso, all'età di 71 anni, Eraldo Mancin, terzino sinistro della squadra di campioni che portò il tricolore in Sardegna, al termine di una straordinaria cavalcata.

Quell'anno si giocava il posto con Giulio Zignoli, scomparso sei anni fa. Ma poi divenne una colonna rossoblù, giocando al Sant'Elia per cinque stagioni consecutive. Tra l'altro, la stagione successiva alla vittoria del campionato, realizzò l'impresa di siglando tre gol in una partita nel periodo in cui ai difensori raramente veniva data l'autorizzazione a superare la metà campo.

Mancin è stato uno dei pochi calciatori italiani ad avere vinto due scudetti consecutivi con due maglie diverse. Nel 1969, infatti, conquistò il tricolore con la Fiorentina. Mentre l'anno dopo, con lo scambio di terzini che portò Longoni in riva all'Arno, conquistò il primo posto in classifica con la maglia del Cagliari. Era nato a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, il 18 aprile 1945.

Esordì in A con la maglia del Venezia. Poi, Verona, ancora Venezia e quindi Firenze. Poi, il passaggio al Cagliari con otto presenze nella stagione dello storico scudetto. Chiuse la carriera con il Pescara e la Mestrina. Appese le scarpe al chiodo, rimase nel mondo del calcio come allenatore.

Il Cagliari calcio ha voluto ricordare il campione d'Italia con una pagina per celebrare le sua carriera e manifestare la propria vicinanza alla famiglia dell'ex giocatore rossoblù.