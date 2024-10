Domenica prossima prenderà il via la prima edizione del Triathlon Costa Smeralda, dove 300 atlteti si contenderanno il podio su gran parte del percorso utilizzato il giorno prima dagli atleti Elite della World Cup. La prova di nuoto parte dalla spiaggia di Cannigione e si svolge su un singolo giro di 1500 m, la gara ciclistica prevede 37 km percorsi per intero sulla provinciale 59, mentre il percorso podistico, interamente pianeggiante, si svolgerà nel lungo mare di Cannigione e prevede la percorrenza di un anello di 2,50 km da ripetere 4 volte per un totale di 10 km.

Si partirà alle 9,30 con la competizione femminile, cui seguirà alle 9,40 la prova maschile. "La Sardegna riparte coi grandi eventi sportivi che contribuiscono a promuovere il turismo e l'immagine dell'Isola in campo nazionale e internazionale e consolidano il progetto di trasformar la Sardegna nell'isola degli sport", ha detto l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa.

"Questa manifestazione sportiva ci dà la grande opportunità di mostrare il nostro territorio a un pubblico internazionale. Malgrado l'evento sia ancora chiuso al pubblico, grazie ai collegamenti tv e web potrà essere seguito in 5 continenti. Sono attese circa 6000 presenze a Cannigione durante la settimana con un positivo riscontro per attività commerciali e operatori turistici", spiega Cristina Usai, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Arzachena.

"Abbiamo confermato un circuito che ha avuto il gradimento di atleti e addetti ai lavori - afferma l'organizzatore, Sandro Salerno -. Quest'anno ancora di più con l'aggiunta del Triathlon Costa Smeralda di domenica 30 maggio dedicata agli age group e andata sold out, e che porta a oltre 400 il numero di atleti di questo grande weekend sportivo".