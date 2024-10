Oggi ad Aritzo prima prova stagionale per il Cagliari, di fronte l'Olbia, in una sfida tutta sarda. Il match è terminato 1-0, decisivo il gol di Marko Rog: il centrocampista croato ha sbloccato la gara a al 31' della ripresa.

Minuti importanti anche per Marin, nuovo acquisto del Cagliari, entrato nella ripresa, e per Leonardo Pavoletti, fuori a lungo dopo il doppio infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la passata stagione.

Test importante dunque per i rossoblu, che hanno potuto testare e rodare sul campo i nuovi schemi. Esordio per Bruno Conti, figlio dello storico capitano Daniele, e nipote dell'omonimo campione del mondo. Bene anche l'Olbia, con tanti ex rossoblu in rosa, e con l'ex allenatore della Primavera, Max Canzi, in panchina.