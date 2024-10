E' stato presentato questa mattina, nella sala conferenze della Fondazione Meta di Alghero, a Lo Quarter, il BNP World Team Cup Wheelchair tennis.

Il campionato del mondo a squadre per nazioni inizierà lunedì 1 maggio sui campi del Tennis club Alghero e dell'hotel Baia di Conte (con ingresso libero tutta la settimana), dove saranno presenti oltre 180 atleti in rappresentanza di 24 Nazioni.

Saranno complessivamente 42 le squadre che si daranno battaglia per il trofeo, suddivise in quattro categorie: uomini, donne, quad, e junior.

La competizione a squadre prevede due singolari e un doppio.

Le gare inizieranno tutti i giorni alle ore 9.30 e proseguiranno per tutta la giornata.

Presenti questa mattina alla conferenza stampa il sindaco di Alghero Mario Bruno, l'assessore comunale allo Sport Antonello Usai, il presidente della Fondazione Meta Raffaele Sari Bozzolo, il presidente regionale del Comitato italiano paralimpico Paolo Poddighe ed Alberto Corradi, nella doppia veste di presidente della Sardinia Open (associazione organizzatrice dell'evento sportivo) e di portacolori azzurro nella categoria Quad. Tra il pubblico, anche l'assessore comunale Marisa Castellini ed il presidente del Tc Alghero Fabio Fois. I presenti, oltre a illustrare la manifestazione sportiva, apice della stagione del wheelchair tennis mondiale, ne hanno sottolineato anche l'importanza dal punto di vista turistico e, soprattutto, di inclusione.

“Dopo Tokyo, Alghero. Per noi è un motivo di orgoglio. E' un grandissimo evento. La città si presenta con un lavoro fatto negli anni”, ha esordito il primo cittadino, che ha sottolineato l'arrivo di atleti da tutto il mondo “grandi, che ci dicono che c'è sempre la possibilità di rimettersi in gioco nonostante tutto, di farlo ad altissimi livelli, in qualsiasi situazione ci troviamo, ringraziando il Tc Alghero e la Sardinia Open, l'associazione organizzatrice.

“Unico evento mondiale, che porta tantissime nazioni in Sardegna”, ha dichiarato Poddighe, che sottolinea come Alberto Corradi sia riuscito a portare questa manifestazione ad Alghero, portando avanti un torneo di livello assoluto.

La manifestazione sarà inaugurata ufficialmente lunedì 1 maggio, nel porto di Alghero, sul palco allestito dal Comune, con la presentazione di tutte le nazionali che sfileranno dal Piazzale della Pace fino al palco, dove saranno presentate dalla madrina della manifestazione Elisabetta Canalis, che condurrà tutta la serata coordinando gli ospiti che si esibiranno dalle ore 17, Previste le esibizioni di Pino e Gli anticorpi, I Bertas con la Corale Antonio Vivaldi, Carletto e i suoi mostri. Saranno presenti per un saluto agli atleti il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi ed il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli.

16 Nazionali partecipanti categoria Men: Argentina, Australia, Belgio, Corea, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Olanda, Spagna e Svezia (entrate per classifica); Cina e Italia (wild card); Brasile, Polonia, Tanzania e Thailandia (qualificate).

12 Nazionali partecipanti categoria Women: Cile, Cina, Francia, Giappone, Olanda, Russia, Thailandia e Usa (per classifica); Italia (wild card); Brasile, Kenia e Svizzera (qualificate).

8 Nazionali partecipanti categoria Quad: Canada, Corea, Gran Bretagna, Giappone, Israele e Stati Uniti (per classifica); Italia e Olanda (wild card).

8 Nazionali partecipanti categoria Juniors: Cile, Gran Bretagna, Olanda e Usa (per classifica); Brasile, Canada, Russia e SudAfrica (wild card).