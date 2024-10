Sport

171 gol in 10 anni di militanza bianconera. Fece coppia con Alex Del Piero segnando uno dei momenti più felici della storia della Juve, così dopo tre anni di lontananza, ieri, il bomber David Trezeguet ha fatto ritorno a Torino in veste di visitatore ed è andato a trovare al centro sportivo di Vinovo i suoi ex compagni di squadra.