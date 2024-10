Arriva la Vis Pesaro al Vanni Sanna per il 33esimo turno del girone B di Serie C. La Torres vuole proseguire la propria striscia positiva (sei vittorie e un pareggio) portando a casa altri tre punti che lancerebbero i sassaresi nell'ulteriore consolidamento del secondo posto.

Una sfida che, se per i sardi vale un’ulteriore conferma, per i marchigiani ha un peso importante nella lotta per la salvezza. I biancorossi, 17esimi, inseguono il Sestri momentaneamente salvo, distante due lunghezze.

Fra le mura di casa Gigi Scotto e compagni non hanno quasi mai fallito. L’approccio alla gara dei rossoblù potrebbe essere aggressivo, soprattutto se Greco dovesse confermare il tridente composto da Ruocco e Fischnaller insieme al capitano.

Un successo avvicinerebbe i torresini all’obiettivo attuale: arrivare ai playoff da seconda classificata. La Carrarese sarà impegnata in un campo ostico come quello della Spal, e se i toscani dovessero lasciare altri punti per strada sarebbe il momento giusto per infilare il colpo della potenziale fuga definitiva.