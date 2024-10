Natale Chiaudani si è aggiudicato il Sardegna Jumping Tour che si è svolto nel rinnovato campo gara di Tanca Regia ad Abbasanta, e che ha messo in palio 103mila 500 euro divisi nei due Concorsi nazionali 6* di salto ostacoli, organizzati da Agris, Aancaad e Fise Sardegna.

In sella ad Athinia, ha compiuto un percorso netto in 52” tempo, più veloce dell'altro binomio senza penalità, quello formato dal Primo Maresciallo dell'Aeronautica Militare Stefano Nogara in sella a Claus che ha chiuso in poco meno di 62”. al terzo posto Gianni Govoni con Bella Fayvinia Z.

Andrea Guspini su Ocean Girl, arrivato sesto, è stato l’unico cavaliere sardo ad accedere alla seconda manche Nelle altre gare importanti del secondo weekend, nella C130, successo per il caporalmaggiore dell'Esercito Simone Coata che in sella a Cubia, si è portato a casa anche la C135 a tempo).

Nel derby C130 Natale Chiaudani, su Eterna, ha battuto il cavaliere tedesco Rudolf Arnold su Berlin 10. Il binomio Chiaudani-Athinia ha vinto venerdì la C140 a fasi consecutive, mentre Gianleonardo Murruzzu con Hornet's Silber ha conquistato la C130 mista qualificante e Stefano Nogara con Date Night si è imposto nella C135 mista qualificante.

Per quanto riguarda il Trofeo dei Nuraghi, organizzato da Agris e Fise Sardegna e riservato ai cavalli nati e allevati in Sardegna ha messo in palio 61mila euro, nei 4 anni vittoria per Zuela con Enrico Carcangiu (Asd Grighine) allevata da Roberto Loddo, l'unico cavallo a concludere senza penalità.

Nei 5 anni primo posto ex aequo per Marco Pau del circolo Usignolo in sella a Verner, allevato da Giuseppe Marco Taula, Andrea Rossi, del Circolo Ippico Is Alinos, su Venerella, allevato da Mauro Giovanni Atzori e Carlo Codecasa, altro cavaliere del circolo Usignolo, in sella a Victorus, allevato da Clelia Capraro.

Nei 6 anni successo del binomio formato da Gianleonardo Murruzzu (CI Sardinia e Horses) e Unico Monteleone, allevato da Francesco Murgia. Nei 7 anni e oltre primo e secondo posto per i cavalli allevati da Alessandra Diaz: Andrea Guspini sull'esperta Ocean Girl ha preceduto Giovanni Carboni su Rubacuori Baio.