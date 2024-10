La vela è passione, libertà, emozione e tecnica. Essere velisti significa appartenere ad un gruppo, legato da un forte senso di aggregazione, che ama e rispetta il mare. Un rispetto ricambiato da quelle onde che permettono, ad ogni velista, di mettere a frutto il suo importante lavoro preparatorio e ottenere il massimo delle proprie capacità, al fine di migliorarsi in un continuo confronto con la natura.

È iniziato venerdì 28 aprile a Calasetta il terzo appuntamento nazionale della classe RS Aero. L’affascinante borgo sull’isola di Sant’Antioco (SU) ha accolto 21 concorrenti provenienti per lo più dalla Sardegna ma anche da Rimini, Forlì e Procida. Atleti che hanno regalato tre giorni di forti emozioni agli appassionati e non solo.

“Venerdì abbiamo accolto i regatanti arrivati dalla penisola e iniziato con l’allenamento. Sabato il vento ci ha messo un po’ di tempo a farsi sentire, ma poi un bel libeccio ci ha consentito di portare a termine 3 regate – ci riferisce Tiziana Schiaffino del team Lega Navale Italiana Sulcis - domenica, nonostante la pioggia, i ragazzi hanno potuto regatare altre tre prove. Lunedì - continua - il maestrale costante a 10 - 12 nodi ha permesso agli atleti di usufruire di un’onda formata che ha consentito loro di planare in modo fantastico e svolegere altre 4 prove”

Insomma, un mare che ha accontentato il numeroso pubblico presente e ha permesso la realizzazione di tutte le 10 prove previste dal bando.

“Aumentano i club che si approcciano alla classe Rs Aero - continua la Schiaffino - una classe presente da pochi anni in Italia ma che ha già affidato a Calasetta il mondiale del prossimo luglio del quale si occuperà la LNI Sulcis”.

“I nostri ragazzi - aggiunge - hanno dimostrato grinta e determinazione e ottenuto risultati eccellenti in tutte le categorie. Si sono distinti Filippo Vincis (LNI Sulcis) con 10 arrivi in prima posizione sia per la categoria (vela 7) che in assoluto. E Marta Nonnis, classe 2010 (la più giovane della regata) per aver concluso 9 regate su 10”.

Tutte le regate sono state magistralmente arbitrate dal team di giudici capitanati da Vincenzo Aru e Margherita Frau. Il Comitato delle Proteste e RRS 42 era composto dal Presidente CdP Aru Antonio Vincenzo, per il Comitato di Regata dal Presidente CdR Frau Margherita, 1° membro CdR Lai Elisabetta, CdR Tognacca Gianfranco, CdR Scarimbolo Salvatore.

Prossimi appuntamenti?

“Adesso ci prepariamo per un mese di maggio fittissimo di appuntamenti: il Team Race di Cagliari, la trasferta a Iseo per la squadra O’pen Skiff, in contemporanea lo zonale RS Aero a Portoscuso, la Regata zonale Hansa 303 durante la Sagra del Pilau di Calasetta e per finire il mese lo zonale O'penSkiff ad Arbatax” conclude Tiziana.