9 anni d'amore e, adesso, il momento dei saluti. Manuel Vanuzzo, a 40 anni suonati, saluta Sassari e saluta la sua Dinamo. Per lui è pronto un posto in Legadue, probabilmente ad Udine.

Ad annunciare la notizia è proprio la Dinamo con un comunicato ufficiale in cui saluta il Capitano di tante avventure.

La storica promozione in Legadue nel 2010, poi l'esperienza in Serie A, le Coppe Italia, l'esordio in Eurocup e il magico scudetto di quest'anno col Triplete hanno reso felice la permanenza di Vanuzzo in Sardegna. Per lui, dicono gli addetti ai lavori, un posto a Sassari ci sarà sempre. Magari come tecnico dei biancoblu!