Oggi, 7 Novembre 2013, è una data molto importante per la Leggenda con la L maiuscola del Cagliari. Compie 69 anni Gigi Riva, colui che ha reso grande il club rossoblu in Italia e in Europa negli anni '60-'70. Riva è ormai un sardo d'adozione da 50 anni, quando nel 1963 approdò in Sardegna, non tra tanti dubbi che lo assalirono nel trasferirsi dalla ridente Lombardia alla povera Terra sarda di allora. Da quell'anno, tuttavia, il ragazzo di Leggiuno non è mai andato via da Cagliari e dalla Sardegna, e tuttora è residente nel capoluogo sardo.

Grazie alla sua classe il Cagliari ha vinto il suo primo e finora unico scudetto, quello famoso del 1970. 315 presenze e 164 reti, questo recita il suo score in maglia rossoblù. Una maglia, la numero 11, che nel 2005 è stata ritirata in suo onore dalla società di Viale La Playa. Mai nessuno potrà più indossare quel numero e quella casacca. Riva è stato la storia del Cagliari e a distanza di anni è ancora nettamente il giocatore più amato tra i tifosi rossoblù, anche di chi non ne ha mai potuto vedere le gesta. Tanti auguri 'Rombo di Tuono'.