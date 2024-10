In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, in programma oggi, il Cagliari Calcio aderisce a "Prendo un impegno", la campagna di sensibilizzazione promossa da Fondazione Libellula, l'impresa sociale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Prima dell'incontro di Serie A fra Cagliari e Monza, in programma alle 12:30 alla Unipol Domus, saranno comunicati al pubblico messaggi sul tema e trasmessi dei video sul maxi-schermo.

Allenatori e giocatori indosseranno una speciale coccarda nelle interviste pre e post-gara e leggeranno il loro appello. In campo i calciatori e gli arbitri avranno un segno rosso sul viso e faranno il loro ingresso sul terreno di gioco con una t-shirt creata per l'occasione con la scritta "Il Calcio dice no alla violenza contro le donne".

Prima del fischio d'inizio, poi, i capitani delle squadre, con al braccio una fascia dedicata, si rivolgeranno agli spettatori leggendo un messaggio di sensibilizzazione. Sui social rossoblù sarà pubblicato un video che coinvolge una rappresentanza del club: con la responsabile del settore femminile Anna Piras, le atlete e gli atleti rossoblù Chiara Aresu, Michelle Carucci, Edoardo Goldaniga, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Domenica, sugli spalti, saranno distribuiti oltre 10.000 volantini per lanciare un chiaro messaggio "La violenza di genere riguarda anche te". Inoltre, le maglie da gioco indossate dal Cagliari in occasione della gara contro il Monza verranno messe all'asta su CharityStars, a favore dei progetti della Fondazione Libellula.