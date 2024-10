Gli uomini della Porto Cervo Racing e Mediterranean Team sono tutti all’opera nel porto di Cagliari e stanno proseguendo il loro lavoro iniziato molti mesi fa, per offrire ai protagonisti un Rally all’altezza della neonata Serie e il Campionato firmato Yokohama. Il 1° Rally Costa del Sud è la prima prova del 2015 della scuderia di Arzachena che ha scelto di portare i piloti sugli sterrati delle affascinanti province di Cagliari e di Carbonia Iglesias.

Tutto è pronto e non rimane che dare il via ai protagonisti che hanno raggiunto la Sardegna e si sono spostati verso Cagliari. Piloti e team, sono ormai arrivati e da oggi tutti si trovano nel molo Sanità per le verifiche tecniche e sportive e per la cerimonia di partenza.

Cambio di programma per la prima edizione della gara che partirà domani con una prova in meno, la speciale di Capoterra – Santadi è stata annullata perché vicina all’area protetta Sic e Zps di Gutturu Mannu. Per il resto tutti gli orari saranno rispettati, a cominciare dalla cerimonia di partenza alle 11, nel porto di Cagliari. “Siamo molto dispiaciuti di questa variazione – fa sapere Mauro Atzei presidente della Porto Cervo Racing - Le gare rallistiche sono manifestazioni che hanno un’organizzazione complessa lunga mesi e questi cambiamenti a poche ore dalla gara non fanno bene a nessuno. Abbiamo comunque l’obiettivo di rispettare le regole e siamo convinti che si possa e si debba fare sport rispettando l’ambiente”.

Sabato e domenica le due prove che si annunciano molto combattute. La gara si svolgerà in trasferimento sulla prova annullata con un semplice passaggio e si posterà poi sulla PS 2 nella direzione Teulada – Domus De Maria tutta da correre nella Provincia di Cagliari. Il tracciato scelto offrirà ai piloti la possibilità di confrontarsi su un percorso molto guidato con carreggiata più stretta che richiederà massima attenzione e concentrazione. Prova dal fondo ottimo sviluppata prevalentemente in discesa, adatta a chi -dotato di capacità di guida - ma con vetture di minore potenza, vorrà ben figurare nella classifica finale.

L’8 marzo le campagne di Sestu e Selargius faranno da perfetto scenario alla Prova Speciale 3 che offrirà nuove insidie alla guida degli equipaggi, con un percorso appassionante ritagliato fra i tracciati delle strade di penetrazione rurale, tutte di ottimo fondo e con grande visibilità. Il percorso è sì veloce ma molto insidioso, caratterizzato da improvvisi cambi di direzione, due guadi di notevole portata garantiranno lo spettacolo per il pubblico.

L’arrivo previsto al Molo Sanità del porto di Cagliari sarà il premio per i piloti dopo tante sfide. Qui l’accoglienza sarà tutta riservata a equipaggi e pubblico per non perdere la premiazione dei vincitori dell’edizione n. 1 del Città di Cagliari.