I fratelli Simone e Denise Piroddu, atleti di prestigio della Piroddu Extreme, si preparano a rappresentare l'Italia nel prestigioso torneo internazionale Ion Cornianu e Ladislau Simon, che si terrà in Romania, a Bucarest.

Simone, nella categoria dei 61 kg, e Denise, nei 59 kg, affrontano questa competizione come "un'importante opportunità di preparazione in vista del Campionato Mondiale Under 23", in programma ad ottobre a Tirana.

Il torneo, che riunisce talenti da diverse nazioni, rappresenta "un test fondamentale per i due giovani atleti, non solo per affinare le loro abilità tecniche, ma anche per confrontarsi con avversari di alto livello".

Allenati presso la Piroddu Extreme, Simone e Denise hanno dedicato mesi di preparazione, mirata a ottimizzare le loro prestazioni sia fisiche che mentali.

"L’evento di Bucarest offrirà loro l'occasione di accumulare esperienza e fiducia", elementi fondamentali per un buon rendimento ai campionati futuri.

I due atleti sono "determinati a dare il massimo", consapevoli che "ogni incontro sarà un passo in avanti nella loro carriera sportiva".

La comunità della Piroddu Extreme, gli appassionati del settore, l’equipe di allenatori e in primis la famiglia dei l giovanissimi "seguono con interesse il percorso e saranno pronti a mostrare tutto il loro supporto ai fratelli Piroddu nei prossimi impegni in Romania e in Albania, dove loro saranno pronti a giocarsi il tutto per tutto in campo internazionale".