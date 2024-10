La data dello spettacolo "Felicissimo show" di Pio e Amedeo a Cagliari verrà riprogrammata nel 2024. Lo fanno sapere gli organizzatori, Opera music e Friends e Partner.

Lo show, organizzato per il 25 novembre all’Opera Music Forum della Fiera di Cagliari, è stato annullato dopo pochi minuti dal suo inizio per problemi tecnici. Le polemiche non sono mancate fra problemi di audio, e dunque battute impossibili da ascoltare, e il freddo patito dagli spettatori che tutto si aspettavano tranne che di rimanere così delusi.

“In merito all'annullamento dello spettacolo "Felicissimo show" di sabato 25 novembre, all'Opera Music Forum di Cagliari, gli organizzatori comunicano che lo spettacolo verrà riprogrammato nel 2024, in una nuova venue e in una data che verrà comunicata al più presto”, fanno sapere gli organizzatori.

BIGLIETTI

l biglietti emessi rimangono validi per il nuovo spettacolo, è possibile comunque richiedere il rimborso del biglietto dello spettacolo del 25 novembre su Ticketone, Box Office Sardegna o attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.