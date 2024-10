Sting sarà alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 3 agosto 2024 . L'ex leader dei Police si esibirà nel Sud Sardegna dopo il successo del 2018, quando si esibì con Shaggy, proponendo i suoi successi più amati che attraversano la sua carriera sia come membro dei Police che come artista solista, nel 'teatro sotto le stelle '.

Ci saranno classici senza tempo come "Fields of Gold", "Roxanne", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" e molte altre canzoni.

I biglietti sono in vendita da giovedì 7 dicembre alle 10 su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com e nei canali di vendita di Box Office Sardegna.

Foto: napolinews