“Cara L., mi dispiace non poter venire a prendere le cose che ti ho lasciato. Spero che ti stia divertendo a casa. Io ho in tasca 10 scellini, senza contare il biglietto del treno, per cui me la cavo. Ricordami alla Signora Gilbert e a John, con affetto a tutti voi”.

Si tratta del messaggio scritto sul retro di una cartolina a tema natalizio, spedita nel 1903 in Inghilterra e arrivata a destinazione solo 121 anni dopo, presso l’indirizzo corretto in cui ora risiede una società che offre servizi finanziari, la Swansea Building Society.

I dipendenti hanno condiviso sui social un post con la foto della lettera, invitando gli utenti a ricondividere affinché vengano ritrovati i discendenti della donna a cui la cartolina era indirizzata, che dopo alcune ricerche, si è scoperto essere una ragazza 16enne, Lydia, maggiore di sei figli, che viveva con la famiglia in quell’indirizzo.

A riportare la curiosa notizia TgCom 24. Secondo un portavoce del servizio postale pubblico Royal Mail, come riporta la Bbc, è probabile che la cartolina sia stata “reinserita” nel loro sistema, e non “persa per oltre un secolo”.