Nella serata di ieri, come riferito dalla Polizia di Stato, sono stati arrestati in flagranza di reato un cinquantunenne e un quarantenne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in un immobile del quartiere Genneruxi di Cagliari.

Gli agenti del Gruppo Falchi della Squadra Mobile, avendo appreso che i titolari dell’appartamento potessero detenere droghe di sintesi, destinate alla vendita negli ambienti dei locali notturni e d’intrattenimento, hanno deciso di eseguire una perquisizione d’iniziativa.

Nel corso del blitz sarebbero stati rinvenuti e sequestrati 440 grammi lordi di GHB, contenuto in più flaconi, oltre 17 grammi lordi di chetamina liquida, 13 grammi di ecstasy ed oltre tre grammi di metanfetamine. Nell’abitazione sono stati inoltre trovati tre bilancini di precisione, oltre a capsule vuote e bustine destinate al confezionamento delle sostanze.

Gli indagati sono stati posti in regime di arresti domiciliari ed al termine dell’udienza di convalida e del successivo processo per direttissima, è stata disposta a loro carico la misura cautelare dell’obbligo di firma.