Nel pomeriggio di ieri è stato arrestato in flagranza a Pirri un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato dagli agenti della Squadra Volante durante un servizio di controllo del territorio.

Gli agenti hanno notato un uomo, fermo a parlare con il conducente di una vettura in sosta, che, alla vista dei poliziotti, si è allontanato di fretta. I poliziotti, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno inseguito e fermato, trovandolo in possesso di 8 involucri di cellophane contenenti un totale circa 4 grammi di cocaina.

Nel frattempo, gli agenti hanno proceduto al controllo anche del conducente, il 27enne, trovato con 200 euro in contanti e 5 grammi di cocaina nascosti sotto il sedile. Ritenendo che il conducente avesse appena ceduto della sostanza stupefacente, la perquisizione si è spostata all’abitazione, dove sono stati trovato 2500 euro in contanti, ritenuti presumibilmente il provento dell’attività di spaccio. Per il 27enne è scattato inevitabilmente l’arresto: ora si trova ai domiciliari.